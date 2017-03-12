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Песков рассказал о возможной первой встрече Путина и Трампа
Встреча президентов России и США может состояться на саммите G20 в Гамбурге, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Форум глав государств пройдет в июле. Если до лета не будут достигнуты иные договоренности, велика вероятность, что именно в Гамбурге встретятся российский американский лидеры.
«Если мы не договоримся о более раннем саммите, то их встреча предположительно может состояться на саммите G20 в Гамбурге в июле. Потому что это первое место, где они могут пересечься друг с другом», — сказал Песков.
Ранее в МИД России заявили, что подготовка к встрече Путина и Трампа уже началась, однако дата и место пока не известны.
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