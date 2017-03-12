Песков рассказал о возможной первой встрече Путина и Трампа

Встреча президентов России и США может состояться на саммите G20 в Гамбурге, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков , передает РИА Новости

Форум глав государств пройдет в июле. Если до лета не будут достигнуты иные договоренности, велика вероятность, что именно в Гамбурге встретятся российский американский лидеры.

«Если мы не договоримся о более раннем саммите, то их встреча предположительно может состояться на саммите G20 в Гамбурге в июле. Потому что это первое место, где они могут пересечься друг с другом», — сказал Песков.