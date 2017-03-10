Чувства патриотов и театралов хотят приравнять к чувствам верующих

Комиссия Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений выступила с инициативой ужесточить наказание за нарушение общественного порядка на объектах религиозного, национального и патриотического значения. Как сообщил «Известиям» председатель комиссии Иосиф Дискин , в ближайшее время предложения будут переданы в Госдуму . В их основе лежит принцип разграничения общественных пространств.

— Это единственный способ не дать людям, для которых религиозные и национальные ценности важны, почувствовать себя ущемленными, — заявил Иосиф Дискин. — Чтобы ряженые девки не плясали в церкви и чтобы было ясно, почему это недопустимо. И зачем надо ужесточать санкции за оскорбление национальных и патриотических чувств. В ближайшее время мы будем работать над этим с комитетом Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

В России оскорбление чувств верующих предусматривает административную ответственность, а с 2013 года после громкого дела о плясках в храме Христа Спасителя — и уголовную. По мнению председателя комиссии ОП, по аналогии надо ввести ответственность и за оскорбление других чувств. В частности, патриотических — например, если кто-то жарит голубей на Вечном огне. При этом на входах в храмы, музеи, места, «имеющие национальное или патриотическое значение», должны размещаться предупреждения о том, что нарушение правил поведения в них карается по Административному кодексу, а в отдельных случаях — и по Уголовному.

— Я считаю, что при неоднократном или особо циничном нарушении должна наступать уголовная ответственность, — сказал Иосиф Дискин.

По его словам, комиссия пришла к мнению о том, что необходима разработка соответствующих поправок в КоАП и УК. Кроме того, на местах свои правила могут устанавливать региональные и муниципальные власти, считает он.

Иосиф Дискин отметил, что таким же образом должны быть защищены от надругательств и культурные пространства, даже если там проходят постановки, которые кому-то не нравятся.

— Понятие «оскорбление религиозных чувств» не должно касаться содержания спектакля. Не нравится постановка — протестуй у входа в музей, — сказал Иосиф Дискин. —Зарегистрируй пикет, увещевай тех, кто туда идет. Без применения физической силы. Театр, концертный зал — это социальные пространства тех, кто пришел, кто заплатил деньги, сделал свой выбор. Памятники истории и культуры должны быть защищены законом. Хулиганство в музее, не говоря уже о порче музейных ценностей, недопустимо.

Первый зампредседателя комиссии ОП Максим Григорьев сказал «Известиям», что следует составить перечень действий, неприемлемых обществом, независимо от объекта и политических взглядов людей.

— Мы знаем примеры намеренного оскорбления памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений. Но бывали случаи, когда оскорбляли памятники жертвам политических репрессий, что также вызывало негативное отношение определенной части общества. И за то и за другое должно быть одинаковое наказание. Под защиту закона должны подпадать и музейные выставки, и театральные постановки. С помощью законодательства и работы с общественным мнением надо исключить попытки намеренного надругательства над любыми объектами. Основной вопрос — создать атмосферу общественного неприятия этих действий. Пока мы видим, что для различных общественных групп одно и то же действие считается нормальным, если направлено на один объект, и абсолютно неприемлемо, если на другой, — отметил Максим Григорьев.

В комитете ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений сказали, что обсудят предложения Общественной палаты, однако отметили, что к идее введения новых наказаний относятся с осторожностью.

— Нужно определить объекты регулирования. Сейчас вырабатывается правоприменительная практика по религиозным чувствам. Это очень сложный вопрос, — заявил «Известиям» председатель комитета Сергей Гаврилов . — Мы слишком увлеклись ужесточением наказаний в Административном и Уголовном кодексах. Нужна система не только наказаний, но и стимулирования. Ужесточением мы не достигнем желаемых целей. А в области культуры нужно быть внимательнее. Надо все-таки определить, стоит ли защищать и вообще считать объектами культуры провокационные постановки.

Парламентарий также считает, что понятия «общественная нравственность» и «традиционные ценности» сами по себе должны быть введены в законодательство «как то, что требует поддержки, заботы и при необходимости — охраны».

— Но размахивать дубиной наказания надо все-таки избирательно и аккуратно. И надо понимать, что любая мера, особенно связанная с наказаниями, должна разделяться значительной частью нашего общества, прежде всего традиционно настроенной. А если предмет наказания будет непонятным для населения, то не стоит этим баловаться. Бывало много прецедентов, когда хулиганы и провокаторы от так называемого искусства оскорбляли общественную нравственность. И важно, чтобы закон не стал инструментом защиты действий таких провокаторов, — заключил Сергей Гаврилов.

— Может быть, и есть потребность в подобного рода поправках для правоприменителей, — сказал «Известиям» член комитета, депутат от ЛДПР Иван Сухарев . — Но вопрос спорный. У нас «прекрасно» работает и ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), по которой часто попадают под уголовную ответственность невинные люди. У нас и за перепост можно оказаться за решеткой. В то же время нередко те, кто оскорбляет чувства людей, и не только верующих, уходят от ответственности. Вопрос во многом в правоприменении. Как будет предлагаемая норма работать? И не попадут ли под нее массы людей, которые не хотели сделать ничего плохого? Такие инициативы надо широко обсуждать, думаю, это надо будет сделать и на площадке нашего комитета с привлечением общественников и представителей силовых ведомств.

Первый зампредседателя комитета Дмитрий Вяткин заявил «Известиям», что не видит пока насущной необходимости добавлять какие-то новые наказания к тем санкциям, которые есть в действующем законодательстве.

Напомним, что ч. 2 ст. 5.26 КоАП предусматривает до 120 часов обязательных работ или до 200 тыс. рублей штрафа за «умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порчу или уничтожение».

Введенная в УК в 2013 году ст. 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») устанавливает наказание за «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» в виде трех лет лишения свободы.