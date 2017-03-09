Возвращение соотечественников в Россию объяснили усилением русофобии

«Судя по тому, что мои друзья говорят, это, во-первых, отношение к русским в целом в связи с санкциями, событиями, русофобскими настроениями, — сказала депутат. — Каждого приехавшего русского начинают смотреть под микроскопом».

Из европейских стран, по ее мнению, соотечественники возвращаются в том числе из-за наплыва мигрантов. «Здесь [в России] значительно спокойнее», — уверена парламентарий.

Кроме того, в Россию некоторые переезжают вместе с супругами-иностранцами из-за более выгодных условий ведения бизнеса.