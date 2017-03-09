Россия передала в суд ООН «досье» по иску Украины

Россия направила в Международный суд Организации объединенных наций (ООН) документы, подкрепляющие ее позицию по иску украинской стороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации на слушаниях в Гааге.

Как отметил источник, досье состоит примерно из 800 страниц. Суд принимает на рассмотрение только те свидетельства, достоверность которых можно подтвердить в открытых источниках. Среди документов – скрины из социальных сетей и архивы новостей из украинских СМИ. В январе 2017 года киевские власти подали иск в Международный суд в Гааге, в котором обвинили Москву в финансировании терроризма и расовой дискриминации. В Кремле все обвинения отвергают. 9 марта завершились слушания по иску. Решение по временным мерам будет объявлено позже на открытом заседании, его дата пока не оглашается. В министерстве иностранных дел России заявляют, что Украина не пытается вести диалог по существу, а лишь ищет предлог для подачи исков против России.