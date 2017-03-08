В Латвии начали проверку в в отношении мэра Вентспилса за русскую речь

Центр госязыка (ЦГЯ) Латвии начал проверку в отношении мэра Вентспилса Айвара Лембергса, который приветствовал зрителей в театральном доме Jūras vārti на русском языке, сообщает интернет-портал mixnews.lv.

Вечером 28 февраля Лембергс перед подписанием договора с Рижский русский театр им. Михаила Чехова о сотрудничестве несколько минут говорил перед собравшимися зрителями на русском языке. Перевода его речи не последовало. До этого Лембергс коротко поприветствовал присутствующих в зале на латышском языке.

"По данному факту ЦГЯ начал проверку", — сообщает портал.

Лембергс объяснил свой выбор общаться с публикой именно на русском языке, так как находившаяся в зале аудитория в основном была русскоязычной.

Организатор мероприятия — муниципальное предприятие Kurzemes filharmonija. По словам его руководителя Сигиты Миголы, титры с переводом к постановке "Гранатовый браслет" во время спектакля транслировались. Но речь Лембергса была спонтанной.

Заместитель директора ЦГЯ Ингрида Берзиня заявила журналистам, что по завершению проверки всем вовлеченным сторонам будут даны объяснения.

"Если мероприятие организует государство или самоуправление, рабочим языком является латышский. Если выступает депутат, то депутатам латвийской республики всегда надо говорить на государственном языке", — добавила Берзиня.

Девятнадцатого февраля Центр госязыка начал административное делопроизводство в отношении мэра Риги Нила Ушакова из-за того, что он в День теней общался со школьниками на русском языке.

Кодекс административных нарушений предусматривает за отсутствие перевода на госязык на проводимых на территории Латвии мероприятиях, если нормативными актами он предусмотрен, денежный штраф в размере 35-70 евро.

В Латвии один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного, несмотря на то, что является родным почти для 40% жителей страны.