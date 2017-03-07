Путин помиловал осуждённую за СМС в Грузию

Во вторник, 7 марта, жительница Сочи Оксана Севастиди, приговоренная к 7 годам за sms-сообщение в Грузию о передвижении военной техники, была помилована указом президента России Владимира Путина . Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Севастиди Оксану Валерьевну, 1970 года рождения, осуждённую 3 марта 2016 г. Краснодарским краевым судом, освободив её от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», - отмечается в тексте указа.

Указ президента вступает в силу через пять дней после его официальной публикации.

В марте прошлого года Севастиди написала сообщение о передвижении военной техники своему знакомому в Грузию. За это суд признал ее виновной в государственной измене и приговорил к 7 годам лишения свободы.

Вопрос о деле Севастиди задали Путину во время пресс-конференции. Он ответил, что считает такую меру «достаточно жестким подходом».

«Но если она что-то написала в своих sms-сообщениях, она же написала то, что видела, это все видели, а значит это не представляло из себя никакой тайны большой», - сказал Путин.