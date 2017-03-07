100-летняя секретарша «Смерша» рассказала о секретных документах Сталина

«Сложнее всего было печатать спецсообщения Сталину. Требования были особые: лучшая бумага (белая, плотная), отступы на полях и ни одного исправления. Я много для генсека секретных бумаг подготовила», - рассказала Рудакова.

Во время Великой Отечественной войны, по ее словам, она встречалась с агентами военной контрразведки и стенографировала показания немецких шпионов. «Некоторые их рассказы (это касалось высокопоставленных военнопленных) мне запрещалось записывать. Я должна была все, до единого слова, запоминать и потом устно передавать это своему начальству», - отметила она.

По словам Рудаковой, зарплата секретаря «Смерша» составляла 900 рублей. Сотрудникам разрешалось дистанционно делать заказы в специальном магазине, а в годы войны им давали хорошие пайки. Работа женщины в «Смерше» закончилась только после того, как он был расформирован приказом Сталина.

Недавно Рудаковой исполнилось 100 лет, она до сих пор живет в доме на Тверской в пяти минутах от того самого здания на Лубянке, где когда-то давали квартиры многим сотрудникам Госбезопасности.