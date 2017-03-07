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ТАСС

Посол РФ: продление Канадой миссии военных инструкторов на Украине контрпродуктивно

Посольство РФ: Канада на Украине действует контрпродуктивно
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Посольство РФ назвало контрпродуктивным решение властей Канады продлить еще на два года мандат миссии военных инструкторов на Украине.
"Решение правительства Канады продлить военную миссию на Украине - контрпродуктивно и не способствует политическому процессу внутри Украины, в том числе прямому диалогу между Киевом и Донбассом, как то предписано минскими соглашениями", - говорится в комментарии пресс-секретаря российской дипмиссии в Канаде Кирилла Калинина, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в Twitter.
В заявлении также подчеркивается, что Оттаве необходимо "оказать давление" на Киев с тем, чтобы Украина выполняла минские договоренности, которые призваны урегулировать конфликт в Донбассе мирным путем, а не заниматься "военными авантюрами".
"Канадское правительство и народ Канады должны решить, послужит ли военное присутствие за границей их национальным интересам и в какой степени. Мы всегда публично высказывали свое негативное отношение как к расширению канадской военной миссии на Украине, так и к недавнему развертыванию НАТО у границ России (имеется в виду создание батальонов альянса в Прибалтике и Польше - прим. ТАСС)", - заявил ТАСС Кирилл Калинин. Он добавил, что такое решение Оттавы "заслуживает сожаления", так как негативно отразится на политическом урегулировании конфликта на востоке Украины.
В понедельник министр национальной обороны страны Харджит Сингх Саджан заявил, что Канада продлит еще на два года мандат миссии военных инструкторов на Украине, до марта 2019 года.
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