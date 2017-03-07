Посол РФ: продление Канадой миссии военных инструкторов на Украине контрпродуктивно

Посольство РФ назвало контрпродуктивным решение властей Канады продлить еще на два года мандат миссии военных инструкторов на Украине.

"Решение правительства Канады продлить военную миссию на Украине - контрпродуктивно и не способствует политическому процессу внутри Украины, в том числе прямому диалогу между Киевом и Донбассом, как то предписано минскими соглашениями", - говорится в комментарии пресс-секретаря российской дипмиссии в Канаде Кирилла Калинина , опубликованном в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

В заявлении также подчеркивается, что Оттаве необходимо "оказать давление" на Киев с тем, чтобы Украина выполняла минские договоренности, которые призваны урегулировать конфликт в Донбассе мирным путем, а не заниматься "военными авантюрами".

"Канадское правительство и народ Канады должны решить, послужит ли военное присутствие за границей их национальным интересам и в какой степени. Мы всегда публично высказывали свое негативное отношение как к расширению канадской военной миссии на Украине, так и к недавнему развертыванию НАТО у границ России (имеется в виду создание батальонов альянса в Прибалтике и Польше - прим. ТАСС)", - заявил ТАСС Кирилл Калинин. Он добавил, что такое решение Оттавы "заслуживает сожаления", так как негативно отразится на политическом урегулировании конфликта на востоке Украины.

В понедельник министр национальной обороны страны Харджит Сингх Саджан заявил, что Канада продлит еще на два года мандат миссии военных инструкторов на Украине, до марта 2019 года.