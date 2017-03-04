Sky News: "Литва готовится к гибридной войне с Россией"

Литовские власти намерены до последнего противостоять "агрессору", а гражданские активисты уже создают "народное ополчение", сообщает корреспондент Sky News Джон Спаркс.

В беседе с литовскими пограничниками Спаркс узнал о строительстве двухметрового забора на границе с Россией. "Я думаю, люди будут чувствовать себя в большей безопасности", — рассказал сотруднику британского телеканала местный солдат-контрактник. Однако корреспондент усомнился, возможно ли жить спокойно, "когда Россия и ее союзница Беларусь находятся так близко".

"Литовцы настолько ошарашены сегодняшней политической ситуацией, что многие уже начали готовиться к войне", — пишет журналист.

В Вильнюсе Спаркс пообщался с членами так называемого "Союза стрелков". "Наша численность стремительно растет. Три года назад в рядах союза было 50 человек, а теперь нас больше трех тысяч", — рассказал корреспонденту один из активистов добровольческого формирования, участники которого собираются "противостоять агрессору".

Спаркс добавил, что особое беспокойство у литовский властей вызывают "акты гибридной войны" и возможные провокации против немецких солдат, размещенных в Литве в феврале 2017.