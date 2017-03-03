СМИ: Альянс Трампа и Путина невозможен

Союз между США и Россией невозможен из-за многочисленных разногласий во внешней политике. С таким мнением выступил журналист Герхард Манготт австрийского издания Der Standard

Одной из причин, по которой альянс между Москвой и Вашингтоном не состоится, журналист называет враждебный настрой американских элит по отношению к российским властям. Элиты, подчеркивает Манготт, видят в России политического и военного врага. Обозреватель отмечает, что при таком давлении президенту США Дональду Трампу вряд ли удастся проводить политику по сближению двух стран. Кроме того, диапазон возможностей сильно сужают обвинения со стороны американской прессы в связях представителей команды Трампа с российскими спецслужбами.

Манготт подчеркивает, что у Москвы и Вашингтона нет общей позиции ни по Сирии, ни Украине, ни по вопросу ядерного разоружения. Журналист предполагает, что Трамп может расторгнуть договор СНВ-3, так уже называл его «односторонней и плохой сделкой». Автор приходит к мнению, что политика Дональда Трампа в отношении России не будет сильно отличаться от той, что придерживался экс-глава США Барак Обама

14 февраля газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что сотрудники команды Дональда Трампа вступали в контакты с представителями российских разведывательных служб. Журналисты в своем материале ссылались на источники, знакомые с ситуацией. Доказательства якобы были основаны на прослушивании телефонных звонков американскими спецслужбами. Трамп назвал эти сообщения «фейковыми новостями».