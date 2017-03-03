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Лавров назвал скандал вокруг Кисляка «охотой на ведьм»
Ситуация вокруг контактов российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка с представителями американской администрации похожа на «охоту на ведьм», заявил глава МИД России Сергей Лавров. Министр напомнил, что послы назначаются именно для поддержания отношений между государствами - в виде встреч, бесед, контактов как с официальными лицами исполнительной власти, так и с парламентариями, общественными деятелями, неправительственными организациями.
«Я не могу не сослаться на цитату, которую сегодня распространили средства массовой информации: все это очень похоже на охоту на ведьм. Или на времена маккартизма, которые, мы думали, давно в США, как в цивилизованной стране, миновали», — заявил Лавров, передает РИА «Новости».
Ранее президент США Дональд Трамп также назвал «охотой на ведьм» претензии к генпрокурору США Джеффу Сешнсу, который оказался в центре скандала после сообщений о его встречах с Сергеем Кисляком во время предвыборной кампании. Демократы заподозрили, что он обсуждал с российским представителем избирательную кампанию Трампа. Сам Сешнс отверг эти обвинения.
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