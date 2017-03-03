Лавров назвал скандал вокруг Кисляка «охотой на ведьм»

Ситуация вокруг контактов российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка с представителями американской администрации похожа на «охоту на ведьм», заявил глава МИД России Сергей Лавров . Министр напомнил, что послы назначаются именно для поддержания отношений между государствами - в виде встреч, бесед, контактов как с официальными лицами исполнительной власти, так и с парламентариями, общественными деятелями, неправительственными организациями.

«Я не могу не сослаться на цитату, которую сегодня распространили средства массовой информации: все это очень похоже на охоту на ведьм. Или на времена маккартизма, которые, мы думали, давно в США, как в цивилизованной стране, миновали», — заявил Лавров, передает РИА «Новости».