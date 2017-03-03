Times: Британия «перегнула палку» с Крымом

Заместитель директора Королевского объединенного института оборонных исследований, аналитик издания The Times Джонатан Эйал заявил, что Британия разучилась работать с Россией. Он также отметил, что дипломаты «перегнули палку» в вопросе Крыма.

По словам Эйала, британский МИД столкнулся «с атрофией знания и утратой коллективной памяти». Он отметил, что после того, как угрозы времен гонки вооружений остались в прошлом, ведомство вообще перестало интересоваться Россией.

Эайл уверен, что британские дипломаты неверно оценили события на Украине и возвращение Крыма в состав России, что «наглядно продемонстрировало отсутствие их компетенции».

«Мало кто у нас понимал, как много Крым исторически значит для России и насколько он для нее важен с эмоциональной точки зрения. Мы не поняли, насколько все серьезно — и перегнули палку», — сказал эксперт.

Он также отметил, что властям Великобритании возможно потребуется несколько десятилетий, чтобы подобрать "компетентные дипломатические кадры".