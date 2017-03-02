Захарова раскритиковала военнослужащих США за антироссийские акции

Военнослужащим армии США, прибывшим в Прибалтику и Польшу, следовало бы почтить память союзников по антигитлеровской коалиции, а не участвовать в исторических акциях с «отчетливой антироссийской направленностью». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой , опубликованном в четверг, 2 марта, на сайте ведомства.

Как пояснила дипломат, речь, в частности, идет о «мемориальном забеге в память о так называемых "проклятых солдатах" — членах польского антикоммунистического подполья, которые стреляли в спины воинам Красной армии, освобождавшим их страну от фашизма».

«Из той же серии — пеший "поход на Восток" — к Нарве, закончившийся демонстративным фотографированием эстонских и американских военных на фоне ивангородской крепости, находящейся на нашей стороне границы», — добавила Захарова.

Подобные «сомнительные мероприятия», как отметила представитель МИД, «бросают тень на историю совместной борьбы США и СССР против нацизма». Она призвала американских солдат уважать память своих союзников в борьбе с нацизмом, «павших за спасение Европы от "коричневой чумы"».

1 марта в Польше отмечается национальный день памяти «отверженных солдат» (другой вариант — Национальный день памяти "проклятых солдат"), который посвящен участникам антисоветского и антикоммунистического вооруженного подполья, действовавшего в Польше в конце 1940-х и 1950-е годы. В этом году в забеге, посвященном Дню памяти, участвовали военнослужащие американского контингента, дислоцированного в Польше.

В начале февраля солдаты контингента США, который дислоцируется в Эстонии, сфотографировались с оружием и американским флагом на фоне российского Ивангорода, расположенного рядом с эстонской границей.