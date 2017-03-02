В НАТО призвали изменить статус Абхазии и Южной Осетии

Руководство Североатлантического альянса обратилось к властям России с просьбой «отозвать признание» Южной Осетии и Абхазии. С таким заявлением выступил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел . Его слова передает агентство Interpressnews

«Призываем Россию отозвать признание независимости двух регионов (Абхазии и Южной Осетии — Рамблер/новости) и выразить уважение грузинских границ», — заявил Павел.

Кроме того, генерал выступил за поддержание «разумного диалога с Россией», так как рассчитывает на то, что Москва будет участвовать в обеспечении безопасности Черноморского региона.

В 2008 году армия Грузии напала на Южную Осетию и уничтожила значительную часть ее столицы Цхинвала. Россия ввела свои войска на территорию республики, чтобы защитить местных жителей. Вооруженный конфликт продолжался пять дней, после чего грузинские войска были вытеснены из региона. Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, входивших ранее в состав Грузии.

Военный комитет – главный военный орган НАТО после Североатлантического совета.