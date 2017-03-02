Путин провел ночь в тайге

По словам Пескова, Путин проведет в тайге еще одну ночь и в пятницу вернется в Москву.

"Условия походные, президент, собственно, взял сутки на отдых, более подробно ничего сказать не могу", — добавил Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Президент с рабочей программой находится в Красноярском крае.