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Путин провел ночь в тайге

Путин провел ночь в тайге
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин переночевал в сибирской тайге, сообщает "Интерфакс".
По словам Пескова, Путин проведет в тайге еще одну ночь и в пятницу вернется в Москву.
"Условия походные, президент, собственно, взял сутки на отдых, более подробно ничего сказать не могу", — добавил Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Президент с рабочей программой находится в Красноярском крае.
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Красноярск Политика
Владимир Путин Дмитрий Песков
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