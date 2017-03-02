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ВЦИОМ: россияне готовы к новому "раскулачиванию"
Россияне поддерживают идею национализации имущества олигархов. С таким заявлением выступил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. Его слова передает РИА Новости.
«Отношение плохое, и динамики тут никакой нет. Но есть олигархи, а есть бизнес, предприниматели. За последние восемь лет резко улучшилось отношение россиян к предпринимателям и резко выросло число тех, кто хотел бы заниматься бизнесом», — заявил Федоров.
По словам социолога, олигархов россияне характеризуют как людей, «захапавших себе огромные, дорогостоящие куски того, что раньше называлось общенародной собственностью».
Федоров добавил, что 27% граждан хотели бы открыть собственное дело.
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