ВЦИОМ: россияне готовы к новому «раскулачиванию»

«Отношение плохое, и динамики тут никакой нет. Но есть олигархи, а есть бизнес, предприниматели. За последние восемь лет резко улучшилось отношение россиян к предпринимателям и резко выросло число тех, кто хотел бы заниматься бизнесом», — заявил Федоров.

По словам социолога, олигархов россияне характеризуют как людей, «захапавших себе огромные, дорогостоящие куски того, что раньше называлось общенародной собственностью».

Федоров добавил, что 27% граждан хотели бы открыть собственное дело.