Петр Порошенко привел еще одно доказательство «оккупации Россией» Украины

Президент Украины Петро Порошенко встретился с министрами иностранных дел Великобритании и Польши Борисом Джонсоном Витольдом Ващиковским . В ходе встречи господин Порошенко отметил, что «Кремль демонстрирует эскалацию ситуации на востоке Украины». Также президент Украины напомнил, что президент России Владимир Путин принял решение о признании документов, выданных самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

«Произошло еще одно грубое и ужасное нарушение международного права — Россией были де-факто конфискованы украинские государственные и частные активы, расположенные на оккупированной территории. И это является еще одним свидетельством факта оккупации РФ востока Украины»,— приводит сайт президента Украины его слова.

Петр Порошенко добавил, что это происходит на фоне фактического введения этих территорий в рублевую зону, поставки газа и электроэнергии из России, введение бюджетных прямых трансфертов. «Это является абсолютно четким подтверждением факта оккупации этой территории русскими войсками вместе с полным контролем государственной границы на неконтролируемом участке»,— констатировал господин Порошенко.