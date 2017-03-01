В Минобороны РФ ответили на сообщения об авиаударах по арабской коалиции

Российские и сирийские самолеты не наносили удары по указанным США позициям арабской коалиции в Сирии. С таким заявлением выступили в министерстве обороны России . Об этом сообщает РИА Новости

"Двадцать восьмого февраля в Сирийской Арабской Республике действительно были контакты по установленным каналам связи между российским представителем командования авиагруппы ВКС России на авиабазе "Хмеймим" с его американским коллегой на авиабазе в городе Эль-Удэйд (Катар). В ходе переговоров представитель ВВС США выразил беспокойство, что сирийские и российские самолеты при выполнении боевых задач против ИГ (террористическая группировка "Исламское государство, запрещена в РФ — ред.) южнее города Манбидж могут нанести непреднамеренный удар по подконтрольным США вооруженным формированиям", — отмечает Минобороны РФ.

1 марта командующий международной операцией против «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд заявил, что авиация России и Сирии нанесла по ошибке удары по позициям арабской коалиции. По словам Таунсенда, инцидент произошел возле города Эль-Баб 28 февраля. Американский генерал-лейтенант отметил, что в результате атаки «были некоторые жертвы».

Как заявили в российском военном ведомстве, "во избежание каких-либо инцидентов американский представитель сообщил российскому офицеру точные координаты расположения в данном районе поддерживаемых США боевиков "оппозиционных сил".

"Данная информация была принята российским командованием к сведению. Ни одного удара по указанным американской стороной районам сирийской или российской авиацией не наносилось", — подчеркнули в Минобороны.