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Правительство Молдавии отзывает посла в России
Чрезвычайный посол Молдавии Дмитрий Брагиш был отозван из России. Соответствующее решение было принято правительством республики. Об этом сообщает РИА Новости.
«Предлагаем отозвать чрезвычайного посла Молдавии в Российской Федерации, который по совместительству занимает пост чрезвычайного посла Молдавии в Таджикистане с резиденцией в Москве Дмитрия Брагиша», — заявила вице-министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Даниела Морарь.
Морарь не стала уточнять, что послужило причиной отзыва дипломата. Теперь подпись под распоряжением должен поставить президент республики Игорь Додон. Брагиш занимал должность посла в России и Таджикистане с 27 ноября 2015 года.
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