Правительство Молдавии отзывает посла в России

Чрезвычайный посол Молдавии Дмитрий Брагиш был отозван из России. Соответствующее решение было принято правительством республики. Об этом сообщает РИА Новости

«Предлагаем отозвать чрезвычайного посла Молдавии в Российской Федерации, который по совместительству занимает пост чрезвычайного посла Молдавии в Таджикистане с резиденцией в Москве Дмитрия Брагиша», — заявила вице-министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Даниела Морарь.