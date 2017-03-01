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Боксер Пирог стал депутатом Госдумы
Центризбирком России на заседании в среду, 1 марта, передал думский мандат Александра Меткина боксеру Дмитрию Пирогу. Об этом сообщает ТАСС.
Мандат Меткина перешел к спортсмену по решению «Единой России».
Бывший депутат избирался от ЕР по краснодарской региональной группе и покинул нижнюю палату парламента по собственному желанию, пояснил журналистам секретарь Генсовета ЕР Сергей Неверов. По его словам, Меткин получил предложение о работе на предприятии в Краснодарском крае.
Дмитрий Пирог занимает десятую строчку краснодарской группы федерального списка единороссов. 36-летний спортсмен был 11-м по счету россиянином, которому удалось завоевать титул чемпиона мира в профессиональном боксе.
В общей сложности по итогам парламентских выборов, состоявшихся в сентябре 2016 года, партия ЕР получила 343 мандата в Государственной думе. Несколько партийцев, проходивших в Думу по итогам голосования, отказались от своих мест. Так, мандат председателя партии и премьер-министра Дмитрия Медведева перешел к активисту Общероссийского народного фронта, главному редактору «МК-Бурятия» Николаю Будуеву.
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