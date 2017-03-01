Боксер Пирог стал депутатом Госдумы

Мандат Меткина перешел к спортсмену по решению «Единой России»

Бывший депутат избирался от ЕР по краснодарской региональной группе и покинул нижнюю палату парламента по собственному желанию, пояснил журналистам секретарь Генсовета ЕР Сергей Неверов . По его словам, Меткин получил предложение о работе на предприятии в Краснодарском крае.

Дмитрий Пирог занимает десятую строчку краснодарской группы федерального списка единороссов. 36-летний спортсмен был 11-м по счету россиянином, которому удалось завоевать титул чемпиона мира в профессиональном боксе.