Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Россиян оставят без новых праздников
Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что депутаты сохранят календарь российских праздников в его нынешнем виде. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Исаева, хотя парламентарии постоянно предлагают перенести уже существующие праздники или учредить новые, законодательный комитет «Единой России» считает, что это бессмысленно.
Депутат напомнил, что в 2000-е годы в календаре праздников появился День народного единства (4 ноября), праздничным днем было установлено 12 июня (День России), а также решился вопрос с зимними каникулами и майскими праздниками.
Также Исаев прокомментировал инициативы депутатов по переносу Дня защитника отечества с 23 февраля. Он признал, что эта дата носила идеологический характер, но сейчас, по его мнению, она уже воспринимается россиянами вне контекста праздника Рабоче-крестьянской красной армии.
Накануне, 28 февраля, стало известно, что депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев подготовил поправки в Трудовой кодекс, касающиеся переноса Дня защитника Отечества. Этот праздник он предложил отмечать 29 августа, потому что эта дата до революции была Днем памяти русского воинства.
Кроме того, перенести День защитника отечества предлагал глава ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, российская армия была впервые сформирована «на Чудском озере, 5 апреля 1242 года», и праздник российских военных следует отмечать именно в апреле.
Оставить комментарий