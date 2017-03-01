Россиян оставят без новых праздников

По словам Исаева, хотя парламентарии постоянно предлагают перенести уже существующие праздники или учредить новые, законодательный комитет «Единой России» считает, что это бессмысленно.

Депутат напомнил, что в 2000-е годы в календаре праздников появился День народного единства (4 ноября), праздничным днем было установлено 12 июня (День России), а также решился вопрос с зимними каникулами и майскими праздниками.

Также Исаев прокомментировал инициативы депутатов по переносу Дня защитника отечества с 23 февраля. Он признал, что эта дата носила идеологический характер, но сейчас, по его мнению, она уже воспринимается россиянами вне контекста праздника Рабоче-крестьянской красной армии.

Накануне, 28 февраля, стало известно, что депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев подготовил поправки в Трудовой кодекс, касающиеся переноса Дня защитника Отечества. Этот праздник он предложил отмечать 29 августа, потому что эта дата до революции была Днем памяти русского воинства.