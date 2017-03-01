Демократы обвинили Трампа в игнорировании «российской угрозы»

Представитель Демократической партии США Стивен Бешир, которому было поручено официально ответить на речь президента Дональда Трампа в конгрессе, обвинил американского лидера в игнорировании «российской угрозы».

«Президент игнорирует угрозу нашей национальной безопасности со стороны России, которая не является нашим другом, он отталкивает наших союзников, которые воевали бок о бок с нами и являются нашими друзьями в опасном мире. Его подход снижает уровень нашей безопасности, и это должно беспокоить всех американцев, которые любят свободу», — цитирует Бешира РИА Новости.

Кроме того, по мнению демократов, Трамп «практически объявил войну беженцам и иммигрантам».

Ранее СМИ сообщили, что демократы пригласят мигрантов и мусульман на выступление Трампа в конгрессе.