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Зюганов откажется от участия в выборах 2018 года
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не хочет участвовать в президентских выборах 2018 года. Как пишут «Известия» со ссылкой на два близких к Кремлю источника и собеседника в партии, он начал обсуждать с администрацией президента выдвижение альтернативного кандидата от КПРФ.
Как поясняет газета, Зюганов решил пропустить эти выборы, сохранив свой результат в президентской гонке 2012 года, когда он набрал 17 процентов голосов. Также он намерен остаться лидером партии, «почти выигравшим» выборы главы государства в 1996 году. Тогда он набрал 40,31 процента голосов избирателей, а Борис Ельцин - 53,82 процента.
По словам одного из собеседников «Известий», если Зюганов сможет «зафиксировать свое положение в качестве наиболее эффективного партийного лидера», это позволит ему «сохранить рычаги влияния на партию после ухода с поста председателя». Также источники издания заявили, что после выборов Зюганов может уйти в Совет Федерации по президентской квоте и передать руководство партией преемнику.
Депутат от КПРФ Александр Ющенко сообщил, что глава КПРФ в последнее время общается с первым замглавы АП Сергеем Кириенко. По данным «Известий», Зюганову предложили сформировать список из трех кандидатов, возраст которых не превышал бы 55 лет.
Ранее в СМИ появилась информация, что лидер «Справедливой России» Сергей Миронов «не очень хочет» участвовать в президентских выборах. Сообщалось, что он рассматривает возможность выдвижения зампреда Госдумы Ольги Епифановой.
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