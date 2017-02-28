США пытаются организовать экономическую блокаду России

«Наши недоброжелатели в конгрессе изо всех сил стараются растоптать любые ростки позитива в отношениях [России и США]», - сказал замминистра. По его словам, речь идет о проекте закона, внесенном в январе. Этот документ предусматривает кодификацию санкций, введенных экс-президентом Бараком Обамой , «чтобы Трамп не смог их отменить по своей воле».

«Более того, предлагается расширить и ужесточить рестрикции, и даже попытаться шантажом заставить следовать им третьи страны. То есть, по сути дела, организовать нечто вроде экономической блокады России», - пояснил Рябков. Замглавы МИД подчеркнул, что «принятие такого закона исключать нельзя», потому что «американские законодатели способны преодолеть гипотетическое президентское вето».

Ранее сегодня Рябков заявил, что Россия не просила США отменить санкции. По его словам, критерии отмены ограничительных мер также пока не обсуждались. Дипломат отметил, что отношения двух стран находятся на низшей точке со времен холодной войны.