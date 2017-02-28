Наказание для Лукашенко: Россия нашла жесткий рычаг против Белоруссии

Минск не присоединился к российским контрсанкциям, а по правилам ЕАЭС товары внутри союза могут передвигаться свободно.

Правительство РФ также предлагает ввести запрет на приобретение санкционных товаров «физическими лицами для личных нужд внутри страны» и ввести ограничение «любых видов сделок».

По словам премьера Дмитрия Медведева, этот законопроект сделает рынок Евразийского союза более справедливым.