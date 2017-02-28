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Наказание для Лукашенко: Россия нашла жесткий рычаг против Белоруссии
Министерство финансов России подготовило законопроект о запрете оборота товаров, поступающих в Россию из третих стран через государства Евразийского экономического союза (Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Таким образом, власти пытаются ограничить реэкспорт санкционных продуктов, которые перепродает, например, Белоруссия, сообщает "Московский комсомолец".
Минск не присоединился к российским контрсанкциям, а по правилам ЕАЭС товары внутри союза могут передвигаться свободно.
Правительство РФ также предлагает ввести запрет на приобретение санкционных товаров «физическими лицами для личных нужд внутри страны» и ввести ограничение «любых видов сделок».
По словам премьера Дмитрия Медведева, этот законопроект сделает рынок Евразийского союза более справедливым.
Роспотребнадзор также подготовил дополнение к законопроекту. Ведомство предлагает ввести штрафы за «реализацию, хранение, транспортирование товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации». Покупателям санкционных продуктов грозят штрафы от 3 до 5 тыс. рублей.
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