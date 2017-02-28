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Глава Дагестана сообщил о возвращении Средневековья в регион
Фото: public domain
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что уровень развития промышленности на данный момент в регионе упал до показателей позднего феодального строя. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
"На данный момент 5% населения республики заняты в промышленности. В начале XX века было 7%. По промышленности мы опустились на феодальный уровень, возрождается Средневековье", - сказал Абдулатипов на российском инвестиционном форуме "Сочи-2017".
Он также подчеркнул, что граждане из кавказского региона мигрируют в столицу из-за низкого уровня социального обеспечения в регионе.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Северо-Кавказский федеральный округ продемонстрировал улучшения в социально-экономическом спектре, но проблемы еще остаются.
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