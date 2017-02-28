Глава Дагестана сообщил о возвращении Средневековья в регион

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что уровень развития промышленности на данный момент в регионе упал до показателей позднего феодального строя. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".

"На данный момент 5% населения республики заняты в промышленности. В начале XX века было 7%. По промышленности мы опустились на феодальный уровень, возрождается Средневековье", - сказал Абдулатипов на российском инвестиционном форуме "Сочи-2017".

Он также подчеркнул, что граждане из кавказского региона мигрируют в столицу из-за низкого уровня социального обеспечения в регионе.