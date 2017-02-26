Аваков заявил, что у Киева есть план по возвращению Крыма и Донбасса

Киев имеет конкретный план по возвращению Крыма и Донбасса под свой контроль, и в этом плане территориальная целостность Украины не является предметом обсуждений, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков

"Я знаком с реальными планами наших дипломатов, которые работают над этой ситуацией, я в том числе как практик, который слишком много провел в зоне АТО и понимаю что там происходит, тоже принимаю в этом участие. Мы имеем план, который будет реализовываться, и он совершенно не связан ни с малейшими уступками", — сказал Аваков в интервью украинскому телеканалу "1+1" в воскресенье вечером.

По его мнению, проблему возвращения Крыма и Донбасса можно решить быстро и дипломатическим, а не военным путем.

"Мы находимся в таком промежутке времени, когда этот вопрос можно решить быстро, дипломатическим путем, не военным путем", — сказал министр.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения депутата украинского парламента Андрея Артеменко по нормализации отношений между Украиной и РФ и снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна , занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. Как рассказал Артеменко в интервью украинскому изданию, среди пунктов этого плана — "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 30 до 50 лет. После чего должен пройти референдум об окончательном определении принадлежности полуострова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что сама постановка вопроса о сдаче РФ в аренду Крыма, ее же региона, в представленном в СМИ "плане" по снятию санкций с РФ абсурдна. Он отметил, что Москве ничего не известно о каких-либо планах, а кроме того, имеется понимание, что политико-дипломатическое решение украинской проблемы возможно только на основе минских договоренностей.