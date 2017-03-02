"Ъ" назвал вероятную причину отзыва посла Молдавии в России

Высокопоставленный сотрудник администрации президента Молдавии заявил изданию "Коммерсантъ", что решение об отзыве посла Дмитрия Брагиша из России связано с "закулисными интригами" в молдавском правительстве.

По его словам, за последнюю неделю между президентом Республики Игорем Додоном и премьером Павлом Филипом состоялось несколько "весьма жестких разговоров", которые касались назначения молдавских послов в разных странах. Он уточнил, что беседы состоялись после того, как в двадцатых числах февраля Филип направил президенту список из девяти кандидатур на должности глав дипмиссий, среди которых были одобренные правительством претенденты на должности послов в США, Китае, Австрии, Франции, Великобритании, а также постпреда Молдавии в ООН

"Было две беседы за последние дни. Филип приходил к Додону и жестко говорили по послам. Премьеру было сказано, что даже если те, кого предлагает правительство, получат агреманы, Додон будет против тех, кто не будет защищать интересы страны", - сказал источник.

Кроме того, собеседник подчеркнул, что Додон раскритиковал партийный принцип назначения послов.

"И вот сегодня мы узнали про отзыв Брагиша, который лишь год и три месяца проработал и был посредником между российским и молдавским президентами. То есть они отозвали посла в той стране, с которой мы пытаемся отношения налаживать", - заключил он.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии в ходе заседания правительства приняли решение об отзыве посла Дмитрия Брагиша из России.