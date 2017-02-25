Захарова прокомментировала заявление WADA об отсутствии доказательств в докладе Макларена

«Ровно полгода назад, 25 августа 2016 года в ходе брифинга в МИД России мы прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда в отношении российской паралимпийской сборной. Постарайтесь дочитать до конца: «К сожалению, говоря об Олимпиаде, нельзя не сделать заявления относительно решения в отношении паралимпийской сборной нашей страны. Считаем решение Спортивного арбитражного суда в отношении российской паралимпийской сборной отвратительным и бесчеловечным. Само решение и сопровождавшие его заявления официальных лиц поражают своей необъективностью и беспрецедентным лицемерием. Наших спортсменов-паралимпийцев фактически попытались лишить мечты, ради которой они жили и работали вся эта грязь весьма далека от принципов гуманизма и базовых правовых понятий», — написала Захарова на своей странице в Facebook

Она отметила, что речь в данном случае идёт о применении принципа коллективной ответственности за недоказанные преступления.

«Каждый из этих компонентов: коллективная ответственность и недоказанные преступления являются сами по себе нонсенсом для государств, которые позиционируют себя цивилизованными и находящимися в правовом поле. Здесь мы видим сочетание этих двух факторов. В результате этого подхода на практике видим признание нормальным коллективной вины и неиндивидуализированного наказания», — написала официальный представитель МИД.

Она отметила, что в России глубоко озабочены «беспрецедентным и бесчеловечным ущемлением благородных целей паралимпийского движения и прав чистых атлетов, являющихся людьми с ограниченными возможностями».

Решение Международного паралимпийского комитета о приостановке членства Российского паралимпийского комитета в этой организации по итогам бездоказательного доклада Макларена противоречит, по её словам, и принципу запрета дискриминации по какому-либо признаку.

« Как обычно это бывает, мы узнаем о тех, кто стоял за этим и разрабатывали механизм принятия этого решения. Спустя какое-то время будет сказано, что это ошибка. Цена нынешних ошибок, которые сейчас происходят, нам тоже очень хорошо известна. Все будет тщательно изучено. На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что с моральной точки зрения данное решение несправедливое и выходит за рамки человечности. Ровно полгода ушло у международных чиновников на то, чтобы признать решение необоснованным. А вот ущерб для мирового спорта ещё только предстоит оценить», — отметила Захарова.

Ранее Международный олимпийский комитет заявил, что WADA признало доказательства в докладе Макларена недостаточными для применения санкций к российским спортсменам и функционерам.