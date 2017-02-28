СМИ: Россия позволила подозреваемым по делу Ким Чен Нама покинуть страну

Южная Корея просила Россию помочь перехватить четырех подозреваемых в убийстве в Куала-Лумпуре гражданина КНДР, предположительно Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера Ким Чен Ына , однако эта просьба была отклонена за недостаточностью причин, пишет во вторник сеульская газета "Чунан ильбо".

Как сообщалось ранее, 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура скончался мужчина с северокорейским паспортом на имя Ким Чхоля после нападения на него двух женщин. На его лице найдены следы нервно-паралитического вещества VX. В Южной Корее убеждены, что это было убийство, совершенное по приказу из Пхеньяна.

Полиция Малайзии установила, что четверо подозреваемых в причастности к этому граждан КНДР сразу покинули эту страну, как утверждаемся, рейсами самолетов через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток.

"Чтобы отрезать им путь в Пхеньян спецслужбы в срочном порядке просили российскую сторону выяснить местонахождение (подозреваемых)", — пишет "Чунан ильбо" со ссылкой на дипломатический источник.

По его данным, также Южная Корея впервые обратилась к России с просьбой о задержании подозреваемых для проверки их личностей.

"Однако российская сторона не выполнила эту просьбу и позволила (подозреваемым) покинуть страну", — утверждает источник газеты.

"В то время, как на начальной стадии в расследовании не было достаточного прогресса, а у подозреваемых было гражданство Северной Кореи, у России не было причин выполнять просьбу Республики Корея", — пояснил он.

Подозреваемыми в причастности к смерти гражданина КНДР считают лиц с именами Ли Чжи Хён, Ли Чжэ Нам, Хон Чон Хак и О Чжон Гиль. Эти имена могут иметь различные написания в транскрипции на латинице и кириллице. Так, фамилия Ли в северокорейском варианте превращается в Ри.