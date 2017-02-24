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Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище
Фото: Stephanie Keith / Reuters
Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин похоронен в пятницу, 24 февраля, на Троекуровском кладбище в Москве. Гроб с телом дипломата опустили в землю под звуки гимна России и оружейного салюта, сообщает «Интерфакс».
Гражданская панихида прошла ранее 24 февраля в Большом траурном зале ЦКБ. Во время церемонии глава МИД России Сергей Лавров передал вдове постпреда Ирине Чуркиной орден Мужества, которым ее мужа наградили посмертно согласно указу президента Владимира Путина.
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