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Петр Ильичев назначен исполняющим обязанности постпреда России при ООН

Назначен исполняющий обязанности постпреда России при ООН
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Исполняющим обязанности постоянного представителя России при ООН назначен Петр Ильичев, ранее занимавший должность первого заместителя постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, сообщают РИА Новости.
Ильичев будет руководить представительством России при ООН до назначения нового постоянного представителя.
Виталий Чуркин скончался 20 февраля. С 2006 года он занимал должность постоянного представителя России при ООН.
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