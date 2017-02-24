Президент Грузии: Тбилиси начал проводить стратегию рациональных отношений с Москвой

Грузия начала проводить стратегию рациональных отношений с Россией для преодоления напряженности в диалоге двух стран. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала "Беларусь-1" президент Грузии Георгий Маргвелашвили . Он планирует в ближайшее время посетить Белоруссию с официальным визитом.

"Мы начали стратегию рациональных отношений с Россией, которые бы свели к минимуму напряженный тон между государствами. В этом контексте мы решили, что имеет смысл говорить о тех вопросах, где у нас нет больших разногласий - это и культурные, и гуманитарные вопросы, торговля", - сказал Маргвелашвили. Президент отметил, что в этом процессе есть положительные результаты: грузинская продукция вернулась на рынок РФ, российские бизнесмены инвестируют в Грузию, активно приезжают в страну российские туристы. "Мы этому рады", - сказал он.

"Мы думаем, что в какой-то момент диалог с российскими политиками будет основан как раз на интересах Грузии и России, на интересах региона, а не на основе политической конфронтации. Думаю, что в конце концов российские политики поймут это, будут уважать суверенитет нашей страны, тогда мы построим добрососедские отношения", - сказал президент.