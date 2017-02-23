Рогозин назвал третьего союзника России помимо армии и флота

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в поздравлении с Днем защитника Отечества модернизировал известное высказывание императора Александра III - "Во всем свете у нас только два верных союзника - наша армия и флот", причислив к ним также российский военно-промышленный комплекс. Соответствующее сообщение вице-премьер опубликовал на своей странице в Facebook.

"У России три союзника - Армия, ВМФ и Военно-промышленный комплекс, - написал Рогозин. - Поздравляю наших верных союзников с Днем защитника Отечества! Особая моя благодарность ветеранам!".

О соответствующем высказывании Александра III в своих "Воспоминаниях" (1933 г.) писал великий князь Александр Михайлович: "Во всем свете у нас только два верных союзника, - любил он говорить своим министрам: - наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас".