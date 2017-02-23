В Госдуме прокомментировали протест Японии из-за дивизии на Курилах

Дмитрий Новиков. Курильские острова — это территория РФ, поэтому российская сторона вправе использовать их для защиты страны, в том числе для размещения там своих дивизий, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее правительство Японии направило по дипломатическим каналам протест России из-за планов по размещению дивизий РФ на Курильских островах в 2017 году. Министр обороны России Сергей Шойгу , выступая в Госдуме РФ в среду, заявил, что ведомство рассчитывает "в этом году закончить размещение трех дивизий на западной и юго-западной границе". В частности он подчеркнул, что "продолжается активная работа по защите Курил", где в этом году также "должна разместиться дивизия".

"Мы считаем, что этот вопрос (по Курилам) решенный, и так как это российская территория, российская земля, Россия вправе принимать любые меры по защите этой территории, а также по использованию этой территории для защиты РФ в целом", — заявил Новиков РИА Новости. При этом, по мнению депутата, Курильский вопрос не должен является препятствием для развития торгово-экономических и культурных связей между Россией и Японией.

"Любые проблемы, доставшиеся из прошлого, могут быть решены в настоящем, нужно стремиться к развитию хороших, деловых и партнерских отношений", — заключил он.