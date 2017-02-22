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Путин дал новые звания сирийским генералам
Новые воинские звания присвоены нескольким генералам, участвовавшим в планировании операций Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) в Сирии. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал правовой информации.
Звание генерал-полковника было присвоено начальнику главного оперативного управления Генштаба армии России Сергею Рудскому и начальнику Национального центра управления обороной России Михаилу Мизинцеву. Командующий Дальней авиацией Сергей Кобылаш и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил России Станислав Гаджимагомедов получили звание генерал-лейтенанта.
Рудской проводит брифинги для журналистов по действиям российской авиации в арабской республике. Мизинцев занимается межведомственной работой по организации действий российских войск в Сирии. Под командованием Кобылаша бомбардировщики наносили удары по объектам инфраструктуры террористов, а также по скоплению живой силы боевиков. Гаджимагомедов дважды возглавлял делегация российского оборонного ведомства на переговорах с сирийской оппозицией в Астане.
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