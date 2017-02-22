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ТАСС

Путин присвоил новые звания ряду генералов

Путин дал новые звания сирийским генералам
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Президент РФ Владимир Путин присвоил новые воинские звания ряду российских генералов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской и начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-лейтенант Михаил Мизинцев получили звания генерал-полковника. Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов получили звание генерал-лейтенанта.
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Политика
НЦУО РФ Генштаб
Сергей Кобылаш Владимир Путин Сергей Рудской Станислав Гаджимагомедов
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