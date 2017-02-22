Президент Сербии рассказал об условиях для вступления страны в Евросоюз

Признание независимости самопровозглашенной республики Косово и введение санкций в отношении России станут условиями для принятия Сербии в члены Европейского союза , заявил во вторник на национальном телевидении РТС президент Томислав Николич

Глава Сербии отметил, что во время одного из прошлых визитов в Белград комиссара по соседской политике и расширению ЕС Йоханнеса Хана , выступая с ним на совместной пресс-конференции, он рассказал об услышанных от гостя двух условиях евроинтеграции.

"В его присутствии я сообщил, что господин Хан мне сказал, что мы не сможем идти дальше, если не подпишем обязывающий добрососедский договор с Косово и Метохией, что, по-моему, является признанием независимости Косово. Он также сказал, что без совместной внешней политики мы не сможем стать членом Европейского союза", — напомнил Николич.

"После этого были введены санкции Российский Федерации, в которых мы не участвовали и в которых должны были бы участвовать, будь мы членами ЕС. Об этих двух условиях я сказал первый, многие в Сербии меня оспаривали, что никогда об этом не слышали, но это условия, о которых услышите завтра", — отметил глава государства.

Президент Сербии уточнил, что пока данные требования не стали официальной позицией ЕС, но "их предвещают парламенты многих стран, которым предстоит утверждать наше вступление, в том числе парламент Германии , которому будет принадлежать решающая роль".

В декабре 2015 года Сербия и ЕС открыли первые две главы переговорного досье о вступлении страны в Евросоюз: главу 32 о финансовом контроле и главу 35, которая озаглавлена "другие вопросы" и, в частности, касается нормализации отношений с самопровозглашенной республикой Косово.

В середине июля Брюссель и Белград открыли еще две главы переговорного досье о вступлении в ЕС — 23-ю (судебная власть и основополагающие права человека) и 24-ю (правосудие, свобода и безопасность). В декабре 2016 года Сербия и Евросоюз открыли две новых главы переговорного досье — главу 5 (государственные закупки) и главу 25 (наука и исследования). Сербский премьер Александр Вучич неоднократно заявлял, что ожидает завершения переговоров о вступлении республики в ЕС в 2019 году.

Ранее руководство Сербии неоднократно заявляло, что не будет поддерживать санкции Запада в отношении России.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО . В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.