Киев обвинил Россию в злоупотреблении правом вето в Совбезе ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал реформировать Совет Безопасности ООН из-за "злоупотребления правом вето" Россией как постоянным членом организации. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

"Мы нуждаемся в срочном реформировании Совета безопасности для того, чтобы устранить злоупотребления правом вето. Совет безопасности должен быть способным эффективно реагировать на "кровавые конфликты", несмотря на возможное присутствие стороны конфликта за этим столом в качестве постоянного члена Совета безопасности ООН", — сказал Климкин в ходе заседания Совбеза по вопросам нерешенных конфликтов в Европе.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также напомнил о третьем параграфе 27 статьи Устава ООН, согласно которому "сторона, которая участвует в спорном вопросе, должна воздержаться от голосования при принятии решения". По его словам, статью продолжают игнорировать, но это неприемлемо.

В ходе заседания Климкин также назвал постоянное членство России в СБ ООН "фундаментальной проблемой", обвинив РФ в разжигании конфликтов на территории Европы.

"В последние десятилетия Европа сталкивалась с рядом конфликтов. Эти конфликты, которые остаются нерешенными, имеют одну общую особенность — активную вовлеченность России, в частности, в стратегии разжигания, участия и поддержки… по созданию меняющихся горячих точек по всему континенту", — заявил Климкин

Все постоянные члены СБ ООН – Россия,США, Китай, Франция и Великобритания – обладают правом вето.