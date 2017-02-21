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В Киеве объяснили позицию по заявлению о Чуркине в СБ ООН
Официальное заявление о смерти Виталия Чуркина было заблокировано украинской делегацией в Совете безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) в связи с отсутствием прецедентов отдельного политического заявления в подобных ситуациях. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца. Ее слова передает агентство «Liga.net».
«Россияне хотели отдельный проект заявления председателя Совбеза ООН относительно смерти их посла… Мы ничего не блокировали, просто было сделано заявление для СМИ — как делалось в таких случаях ранее. Таких случаев было не так и много… Однако прецедентов отдельного политического заявления никогда не было», — заявила Беца.
Инцидент с блокированием официального заявления в связи со смертью дипломата российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «за гранью добра и зла».
Виталий Чуркин скончался 20 февраля в Нью-Йорке от сердечного приступа, не дожив дня до своего 65-летия. Президент России Владимир Путин наградил дипломата орденом Мужества посмертно.
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