В Киеве объяснили позицию по заявлению о Чуркине в СБ ООН

«Россияне хотели отдельный проект заявления председателя Совбеза ООН относительно смерти их посла… Мы ничего не блокировали, просто было сделано заявление для СМИ — как делалось в таких случаях ранее. Таких случаев было не так и много… Однако прецедентов отдельного политического заявления никогда не было», — заявила Беца.

Инцидент с блокированием официального заявления в связи со смертью дипломата российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «за гранью добра и зла».