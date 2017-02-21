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Европарламент собирает настроенных против России политиков
Фото: REUTERS/Vincent Kessler
Группа депутатов Европейского парламента (ЕП) 28 февраля организует дискуссию, чтобы обсудить новый антироссийский план. Приглашения были разосланы узкому кругу приверженцев русофобской риторики — ряду европарламентариев, а также некоторым украинским дипломатам, политикам и общественным деятелям. Однако, по словам источников «Известий» в ЕП, большая часть европейских политиков выступает за стабилизацию отношений с РФ. Этим и объясняется сравнительно небольшое число приглашенных.
Уже в ходе Мюнхенской конференции 17–19 февраля стал очевиден заметный спад антироссийской риторики в рядах европейского истеблишмента, что отмечали сами участники встречи. Объясняют это в том числе и сменой администрации в США. Однако в Европе всё еще существует круг политиков, тем или иным образом лоббирующих интересы киевских элит. Как рассказали «Известиям» источники в ЕП, несколько членов фракции «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» организуют внеплановую дискуссию о текущих событиях на Украине и роли России в этих процессах.
«В данной встрече примут участие: члены комитета Европарламента ассоциации ЕС–Украина Джулия Уорд и Мария Лаурестен; представитель Украины при ЕС Николай Точицкий; брат политического заключенного Игорь Котеленец; дочь политзаключенного Романа Сущенко — Юлия Сущенко; член фонда «Открытый диалог» Людмила Козловская; председатель Центра гражданских свобод (украинская общественная организация. — «Известия») Александра Матвейчук. В ходе мероприятия затронут уголовные дела против украинского режиссера Олега Сенцова и других политических заключенных в России», — сказано в приглашении.
Один из собеседников «Известий» в ЕП считает подобные встречи проявлением слабости Европейского союза.
— Подобную пропаганду в отношении России можно назвать не иначе как истерикой, — отметил он.
Многие европарламентарии также считают такие мероприятия тщетными попытками разжечь новый виток антироссийских настроений. Евродепутат от Великобритании Дженис Эткинсон уверена, что степень негатива по отношению к Москве заметно снижается.
— Несмотря на то что некоторые члены ЕП пытаются поддерживать атмосферу антироссийских настроений, в целом в последние месяцы агрессия ЕС в отношении России идет на спад. На это повлиял Brexit и избрание Дональда Трампа президентом США, — пояснила Дженис Эткинсон.
Несмотря на то что сторонников антироссийской риторики в Европе достаточно, ситуация начинает меняться. Так, по итогам Мюнхенской конференции канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении нормализовать отношения с РФ и сотрудничать в борьбе с терроризмом. А если уже задающий курс в ЕС Берлин начинает осознавать безальтернативность прагматичного диалога с Россией в международных вопросах, то и другие страны скоро к этому придут.
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