Амнистию для нелегалов начнут с соотечественников

В ближайший год иностранных граждан, которых российское законодательство определяет как соотечественников, ожидает целый ряд послаблений. Вплоть до амнистии для тех из них, кто живет на территории России нелегально.

Как сообщил «Известиям» председатель комиссии по миграционным вопросам президентского Совета по межнациональным отношениям Асламбек Паскачев , вопросы амнистии для нелегальных мигрантов обсуждались на прошлой неделе на совместном заседании совета и профильных ведомств — МВД , ФАДН и Минтруда

Речь шла, в частности, о том, что в первую очередь под амнистию должны подпадать соотечественники, а также люди, которые родились на территории России, работают здесь и платят налоги. Эти предложения сейчас изучают в ведомствах.

Соотечественниками по российскому закону считаются люди, «относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией, лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации». Среди них — граждане бывших республик СССР.

Как ранее сообщали «Известия», Асламбек Паскачев в прошлом году предложил президенту РФ амнистировать иностранных граждан, которые нарушили миграционное законодательство и находятся на территории России нелегально. По словам председателя комиссии по миграции СПЧ при президенте Евгения Боброва, этот вопрос сейчас российские власти не рассматривают. А вот по соотечественникам президентская администрация прорабатывает комплекс мер, некоторые из них уже действуют.

К примеру, 9 января вступил в силу закон, по которому в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях суды могут назначать иностранцам за нарушения штраф без выдворения и только при повторном нарушении в течение года иностранного гражданина обязаны депортировать. Раньше никакой альтернативы выдворению не было.

— Это первый шаг, — сказал Евгений Бобров . — В дальнейшем будут пересмотрены списки невъездных. По нынешним правилам, если человек дважды нарушил ПДД, его за это выдворяют и запрещают ему въезд — даже если он оплатил штрафы. Этот порядок будет изменен, в правила въезда и выезда будут внесены поправки. Но действовать они будут только в отношении соотечественников.

В ближайшее время облегчение миграционного режима коснется людей с украинским гражданством, которые приехали в Россию после начала боевых действий в Донбассе. Для них планируется упростить порядок получения российского гражданства. Если сейчас они должны принести справку о прекращении действия украинского гражданства, то по новым правилам достаточно будет уведомления, что заявление на прекращение гражданства направлено в посольство. Соответствующие решения будут приняты в течение месяца, рассказал Евгений Бобров.

— Прорабатывается вопрос и об упрощении порядка получения вида на жительство и гражданства России для соотечественников, — рассказал председатель комиссии. — Студенты вузов и средних специальных учебных заведений по нынешним правилам должны после получения диплома прожить на территории России три года, прежде чем смогут обратиться с заявлением на получение российского гражданства. По новым правилам этот трехлетний срок будет отсчитываться либо с первого курса, либо с того момента, как они трудоустроятся.

Кроме того, те иностранные граждане, у кого есть супруг или дети с гражданством России, будут защищены от выдворения за незначительные нарушения — по новым правилам это будет возможно только за грубое нарушение либо за несколько незначительных, за которые предусмотрен административный арест.

— Надо, чтобы у нас не было нелегалов среди соотечественников, которые из-за несовершенства нашего законодательства и собственного незнания и нерасторопности не смогли вовремя легализоваться, — заключил Евгений Бобров.

Директор Независимого института семьи и демографии Игорь Белобородов назвал решения по ослаблению ограничений для соотечественников правильными, но запоздалыми.

— Я вообще не понимаю, как может по отношению к соотечественникам, приехавшим из Казахстана, с Украины, использоваться миграционный режим, санкции за нарушение миграционного законодательства, — заявил демограф «Известиям». — Люди приехали к себе на родину. Они бежали от войны, от разрухи, от тяжелой жизни и в итоге приехали, казалось бы, на свою землю, а их не принимают. Конечно, амнистия нужна, но плохо, что появился повод кого-то амнистировать. Нужны не разовые акции, а постоянно действующая норма.

Он отметил, что многие развитые страны проводят успешные программы репатриации. Широко известно о том, какую поддержку соотечественникам по всему миру оказывают власти Израиля. Но есть подобный опыт и у некоторых постсоветских государств. К примеру, Казахстан сумел привлечь около миллиона оралманов — этнических казахов, проживавших за пределами республики.

— Доходило до того, что программа по репатриации позволяла ввозить домашний скот — даже это оплачивалось, — рассказал Игорь Белобородов. — Многие государства уже всё разработали. Нам надо просто вооружиться тем богатым инструментарием, который сейчас существует. А мы, имея вторую по численности (после Китая) зарубежную общину, к сожалению, ведем себя очень недостойно.

Игорь Белобородов отметил, что нынешний закон содержит слишком неконкретное определение и под программы поддержки соотечественников могут попасть люди, к России отношения практически не имеющие, но пожелавшие переехать сюда жить и перевезти свою родню. По мнению ученого, критерии для определения соотечественников должны быть более четкими.