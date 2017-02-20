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Экс-замгенсека ООН предположил, кого могут назначить на место Чуркина
Исполняющим обязанности постоянного представителя России при Организации объединенных наций (ООН) будет Петр Ильичев, первый заместитель скончавшегося Виталия Чуркина. Однако затем эту должность займет кто-то другой. Такое мнение выразил бывший заместитель министра иностранных дел России Сергей Орджоникидзе. Его слова передает РИА Новости.
«Мне трудно говорить в данном случае, кого могут назначить. Разные варианты могут быть, самые разные. Но, как правило, это высокий уровень, конечно. […] Пока исполнять обязанности будет его первый зам», — заявил Орджоникидзе.
По словам Орджоникидзе, точного срока, в течение которого должны назначить нового постпреда, не существует. Бывший дипломат подчеркнул, что не помнит прецедентов, когда первый заместитель назначался на должность постпреда. Орджоникидзе заявил, что Чуркин скончался, так как испытывал «напряжение тяжелое», занимался «перманентно тяжелым трудом».
Российский постпред при ООН Виталий Чуркин скончался 20 февраля от сердечного приступа за день до своего 65-летия. Чуркин занял должность 8 апреля 2006 года. Сергей Орджоникидзе в 1999-2002 годах работал на посту заместителя главы внешнеполитического ведомства России, в 2002-2011 годах был заместителем генерального секретаря ООН.
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