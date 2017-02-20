Экс-замгенсека ООН предположил, кого могут назначить на место Чуркина

«Мне трудно говорить в данном случае, кого могут назначить. Разные варианты могут быть, самые разные. Но, как правило, это высокий уровень, конечно. […] Пока исполнять обязанности будет его первый зам», — заявил Орджоникидзе.

По словам Орджоникидзе, точного срока, в течение которого должны назначить нового постпреда, не существует. Бывший дипломат подчеркнул, что не помнит прецедентов, когда первый заместитель назначался на должность постпреда. Орджоникидзе заявил, что Чуркин скончался, так как испытывал «напряжение тяжелое», занимался «перманентно тяжелым трудом».