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Стала известна причина смерти Чуркина
Причиной смерти постоянного представителя России при Организации объединенных наций (ООН) Виталия Чуркина стал сердечный приступ. Об этом сообщает The New York Post.
Анонимный источник сообщил газете, что боли в сердце дипломат почувствовал примерно в 9:30 по местному времени (17:30 мск). Виталия Чуркина экстренно доставили в больницу, однако медикам не удалось его спасти. О смерти российского постпреда при ООН сообщили в МИД РФ. Он скончался в возрасте 64 лет, 21 февраля Чуркину должно было исполнится 65 лет. Пост постоянного представителя России при ООН Виталий Чуркин занял 8 апреля 2006 года.
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