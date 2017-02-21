Кадыров высказался о смерти Чуркина

«Он был выдающимся дипломатом, патриотом России, который в течение многих лет отстаивал интересы своего Отечества. Виталий Иванович умер на боевом посту как настоящий воин Родины! Я выражаю глубокие соболезнования Министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову , родным и близким Виталия Чуркина», — говорится в публикации.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Чуркина, а также коллективу МИДа . По словам Пескова, Путин высоко ценил профессионализм и дипломатический талант постпреда.

«Великий дипломат. Неординарная личность. Яркий человек. Мы потеряли родного человека», — написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД Мария Захарова в связи со смертью Чуркина.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно умер в Нью-Йорке в 20 февраля, да день до своего 65-летия. По данным газеты The New York Times, утром дипломат почувствовал недомогание из-за «проблем с сердцем», смерть наступила в результате сердечного приступа.

Виталий Чуркин занимал пост постпреда России при ООН с 2006 года.