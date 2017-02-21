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Совбез ООН принял заявление в связи со смертью Чуркина
Фото: Eduardo Munoz / Reuters
Совет Безопасности ООН принял заявление в связи с кончиной постпреда России при всемирной организации Виталия Чуркина. Об этом сообщает РИА Новости.
«Члены Совета Безопасности выразили глубокие соболезнования семье постоянного представителя, правительству и народу Российской Федерации», — говорится в документе, утвержденном вечером в понедельник, 20 февраля.
Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке в возрасте 64 лет. По данным газеты The New York Times, утром он почувствовал недомогание из-за «проблем с сердцем», смерть наступила в результате сердечного приступа.
Чуркин занимал пост постпреда России при ООН с 2006 года.
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