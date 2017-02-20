Виновным в подрыве российских военных на фугасе пообещали неотвратимую месть

Гибель четверых российских военнослужащих в Сирии не должна стать поводом для прекращения антитеррористической операции ВКС России на территории республики. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру» в понедельник, 20 февраля.

«Уверен, что неотвратимая месть со стороны наших ВКС настигнет тех, кто совершил этот нечеловеческий акт», — сказал депутат, выразив соболезнования семьям погибших.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время вопрос о выводе контингента российских войск из Сирии не стоит. «Мы должны понимать, что, к сожалению, ценой собственной жизни военнослужащие российской армии сегодня являются щитом, преградой против террористов. Возможно продвижение «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка — прим. «Ленты.ру») к нашим границам, что недопустимо», — подчеркнул Швыткин.

Ранее в понедельник стало известно, что 16 февраля в Сирии погибли четверо российских военнослужащих, еще двое пострадали. Как уточнили в Минобороны , автомобиль с российскими военнослужащими проехал 4 км, после чего под ним сработал радиоуправляемый заряд.

5 февраля в СМИ появилась информация о гибели в Сирии пятерых российских военных, однако официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков опроверг эту информацию.

С 30 сентября 2015 года по просьбе официального Дамаска подразделения ВКС России Россия наносит удары по террористическим группировкам на территории Сирии. Согласно официальным данным, за это время погибли более двух десятков российских военнослужащих и медиков.