Украине предложили сдавать в аренду Луну

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что идеи по передаче Крыма в аренду России так же несостоятельны, как и попытка сдать Луну в аренду. Об этом сообщает РИА Новости.

Так Мурадов прокомментировал план украинского депутата Андрея Артеменко по снятию санкций с России. Парламентарий подготовил для администрации президента США Дональда Трампа документ, предусматривающий проведение на Украине референдума о передаче Крыма в аренду России на 30-50 лет. По задумке депутата, когда этот срок истечет, состоится еще одно голосование, которое уже навсегда решит судьбу полуострова. «Немало было в истории различного рода смешных предложений, в том числе описанных в литературе и зафиксированных как исторические факты. Одни пытались сдать в аренду или продать имущество своего соседа, другие собирали деньги на ремонт провала. Можно с таким же успехом предлагать сдать в аренду Луну кому-нибудь», - подчеркнул Мурадов. План Артеменко он назвал «бесполезным и несостоятельным».

Вице-премьер напомнил, что присоединение Крыма к России - юридически обосновано и не противоречит международным нормам. По словам Мурадова, решив войти в состав РФ, «крымский народ защитил себя от уничтожения».

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного в 2014 году после смены власти на Украине. За присоединение к РФ тогда проголосовали более 95 процентов жителей полуострова.