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СМИ сообщили, что замглавы Минэкономразвития Ведев уходит в отставку
Фото: © РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Замглавы Минэкономразвития России Алексей Ведев уходит в отставку, свое решение он подтвердил газете "Известия".
"Алексей Ведев подтвердил, что решение принято, он написал заявление и предположил, что уже на этой неделе оно будет одобрено", — пишет издание.
"Известия" напомнили, что Ведев полтора месяца временно исполнял обязанности главы министерства вместо задержанного Алексея Улюкаева. В ведомстве Алексей Ведев курировал департамент бюджетного планирования и госпрограмм и отвечал за макропрогнозы и статистические данные.
Следственный комитет РФ в ночь на 15 ноября сообщил о задержании тогдашнего главы Минэкономразвития. Как заявляло следствие, министр был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов за выдачу Минэкономразвития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев, находящийся под домашним арестом до 15 апреля, вину в получении взятки не признает.
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