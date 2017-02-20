СМИ сообщили, что замглавы Минэкономразвития Ведев уходит в отставку

"Алексей Ведев подтвердил, что решение принято, он написал заявление и предположил, что уже на этой неделе оно будет одобрено", — пишет издание.

"Известия" напомнили, что Ведев полтора месяца временно исполнял обязанности главы министерства вместо задержанного Алексея Улюкаева . В ведомстве Алексей Ведев курировал департамент бюджетного планирования и госпрограмм и отвечал за макропрогнозы и статистические данные.