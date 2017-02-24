Без ствола

Постепенное закручивание гаек на отечественном рынке гражданского стрелкового оружия (ГСО) уже заставило разоружиться тысячи россиян. В медиапространстве то и дело появляются слухи об ужесточении оружейного законодательства. «Лента.ру» попыталась выяснить, что может ждать владельцев ГСО в этом году.

С начала этого года владельцы гражданского оружия и стрелковые клубы находятся в зоне особого внимания органов лицензионно-разрешительной работы и СМИ. Переход контроля над ГСО в ведение Росгвардии, резонансные преступления породили многочисленные слухи о возможных изменениях правил оборота гражданского огнестрела. Поговаривали, например, о полном запрете оружия ограниченного поражения (ООП), в просторечии — травматики, и о других неприятных сюрпризах.

Тем более, как стало известно «Ленте.ру», еще в канун Нового года в квартирах многих владельцев оружия, прежде всего обладателей коллекционных лицензий, прошли проверки. Причем их проводили не участковые, как обычно, а представители отделов по лицензионно-разрешительной работе. Плюс в неофициальных беседах представители Росгвардии говорили о том, что ведомство разработало нормативы по объему сейфов — определенное количество кубометров на одну единицу длинноствольного оружия (неважно, гладкоствольного или нарезного). Если размер сейфа меньше положенного, принудят либо заменить его, либо избавиться от части оружия.

Первым прояснился вопрос с травматикой. Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн в одном из интервью заявил, что Росгвардия не готовила и не готовит предложений по запрету травматического оружия. Это подтвердил в СМИ и начальник ГУ госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов , заявив, что криминальной погоды ООП не делает, а разговоры о частом использовании травматики при совершении преступлений не более чем «одна из застарелых ошибок общественного мнения».

Вообще, по его словам, легальное гражданское оружие участвует в преступлениях крайне редко — на все виды оружия, включая ООП, приходится не более 500 случаев в год, при 4,34 миллиона владельцев с 6,6 миллиона стволов. Росгвардия считает утопией свести это показатель к нулю, а главную свою задачу видит в устранении угрозы применения гражданского оружия в террористических и экстремистских целях.

Что касается участившихся проверок, на которые сетовали некоторые владельцы оружия, то они, по неофициальной информации, связаны с переходом лицензионно-разрешительной работы из ведения МВД к Росгвардии. «При любой передаче дел проводится пересмотр и инвентаризация», — сообщил источник «Ленты.ру».

Тем не менее гайки все же закручиваются, а число россиян с ГСО снижается уже в течение несколько лет.

«Процедуры усложняются и становятся дороже, — говорит председатель правления общественной организации "Право на оружие" (ПнО) Игорь Шмелев . — Например, в 2015 году было признано обязательным химико-токсикологическое исследование на содержание наркотиков и их метаболитов в организме человека. В зависимости от региона это стоит от 600 до 3,5 тысяч рублей, сдать анализ можно далеко не во всех наркодиспансерах даже в Московской области, не говоря о регионах. А с 1 января 2017 года министерство здравоохранения ввело новые бланки (на медицинское обследование и химико-токсикологическое исследование) — номерные и с системами защиты. До регионов они доберутся при хорошем раскладе где-нибудь к концу года».

В результате всех нововведений, по словам Шмелева, за последние семь лет количество владельцев оружия снизилось почти на 900 тысяч человек (по данным МВД). Как заявлял в СМИ Леонид Веденов, только за год число россиян, владеющих ООП, сократилось почти на 32 тысячи.

Что касается специальных нормативов для оружейных сейфов, то опрошенные «Лентой.ру» эксперты видят здесь руку заинтересованных коммерческих структур.

Напомним, на сегодняшний день согласно постановлению правительства №814, принадлежащие гражданам оружие и патроны должны храниться «в запирающихся на замок (замки) сейфах, сейфовых шкафах или металлических шкафах для хранения оружия, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом». И никаких дополнительных требований.

Однако в 2015 году приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии утвержден ГОСТ Р 56367 — 2015 на сейфы и металлические шкафы для хранения оружия (разработан Ассоциацией производителей и поставщиков сейфов и других инженерно-технических средств безопасности; внесен Проектным техническим комитетом по стандартизации ПТК 701 «Средства надежного хранения денежных средств, ценностей и носителей информации»).

Согласно этому ГОСТу, стенка сейфа класса защиты А1 (можно хранить до четырех единиц оружия) должна быть выполнена из стального катаного листа толщиной не менее трех миллиметров, а полотно двери — из листа толщиной не менее пяти миллиметров. Для сравнения, толщина стенок и дверей большинства современных оружейных шкафов составляет один-два миллиметра. ГОСТ также предполагает, что сейфы весом менее ста килограммов «необходимо крепить к конструкциям здания».

«По нашим данным, некая группа представляет производителей сейфов, стремящихся оседлать еще один денежный поток, — говорит Игорь Шмелев. — Они лоббируют сертификацию всех продающихся оружейных шкафов. Добиваются обязательного применения ГОСТа на оружейные сейфы, который противоречит действующему законодательству. Сейчас в России порядка четырех с половиной миллионов владельцев оружия, это значит, что нужно поменять минимум четыре с половиной миллиона оружейных шкафов. Против этой инициативы возражало еще МВД, понимая что она приведет к коррупции и судебным тяжбам». Как поясняет представитель ПнО, задача оружейного шкафа — в первую очередь минимизировать риск попадания оружия в руки детей, а не противостоять криминальному захвату оружия.

Идея (если она существует) ввести нормы объема сейфов исходя из количества единиц оружия совершенно нелогична, ведь размеры оружия от модели к модели отличаются очень значительно. Скажем, габаритный размер карабина «Сайга-9» со сложенным прикладом — порядка 60 сантиметров, а гладкоствольные охотничьи ружья могут быть длиной 1,2 метра и более.

Получить официальный комментарий по этому вопросу от представителя Росгвардии «Ленте.ру» не удалось.

Несмотря на то что российский рынок ГСО очень мал по сравнению с тем же американским, коммерческие структуры хотели бы участвовать в его регулировании. Так, в 2015 году председатель совета директоров ЗАО «Кольчуга» Михаил Хубутия направил на имя президента Владимира Путина письмо (копия имеется в распоряжении «Ленты.ру») с предложением интегрировать все военно-охотничьи и стрелково-спортивные сообщества в единую организацию под централизованным управлением.

Позже он подготовил предложения (фотография копии в распоряжении «Ленты.ру») по решению проблем, связанных с оборотом и сертификацией гражданского оружия. В качестве таковых назывались разрозненная сеть органов по сертификации гражданского и служебного оружия; отсутствие контроля над отечественными производителями, получающими серийный сертификат на свою продукцию; отсутствие единой базы данных о гражданском и служебном оружии и т.д.

Решением этих вопросов, по замыслу бизнесмена, должна заниматься специально созданная частно-государственная структура.

В России пока нет единой структуры, подобной Национальной стрелковой ассоциации США (NRA), которая лоббировала бы интересы владельцев оружия, производителей, стрелковых организаций. У нас есть отдельные организации — производителей, охотников, спортсменов и т.д.

Как рассказал «Ленте.ру» ответственный секретарь экспертного совета по развитию стрелкового спорта при Минспорте РФ Игорь Немов, подготовлен ряд предложений по изменению действующего оружейного законодательства. «Необходима систематизация всех категорий и понятий, которые есть в законе "Об оружии" , — объясняет он. — Они должны быть унифицированы и приведены к общему знаменателю, чтобы все аспекты оборота оружия регулировались именно законом, а не нормативами, которые по своему усмотрению может издавать любое РОВД. Это касается многих моментов, в том числе транспортировки».

В частности, экспертный совет предлагает законодательно отделить доработку оружия (тюнинг, апгрейд), не требующую специального разрешения, от ремонта, для которого разрешение требуется.

Есть среди предложения и пункт о создании единого электронного реестра гражданского и служебного оружия (боевого наградного, дарственного) и владельцев этого оружия — эта идея была предложена еще Михаилом Хубутией.

Особое место уделено упрощению процедуры приобретения оружия для спортсменов, практикующих неолимпийские виды стрелкового спорта — речь, конечно, о практической стрельбе.

«Мы предлагаем для обладателей первого разряда разрешить приобретение нарезного карабина без пятилетнего ценза, а мастерам спорта разрешить покупать короткоствольное оружие», — говорит Немов. По его словам, таким правом обладают сегодня лишь мастера спорта по олимпийским видам.

Еще один дискуссионный вопрос — продление действия разрешений на хранение (ношение) охотничьего оружия с нынешних пяти до десяти лет. Тут позиция Росгвардии пока непоколебима. По крайней мере, Леонид Веденов заявлял, что об отмене медицинского переосвидетельствования раз в пять лет для владельцев охотничьих ружей и о переэкзаменовке в тот же срок для владельцев травматики речи быть не может.